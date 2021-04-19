Ильхам Алиев: «Азербайджан подаст в суды на Армению»

«У нас есть планы – подать на Армению в международные суды. Мы, конечно же, это сделаем, и иностранные специалисты помогут нам в этой сфере», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает АзерТАдж.

«Армения и ее иностранные партнеры, незаконно использовавшие наши природные ресурсы, также столкнутся с международным судом. Потому что разграбление, незаконная эксплуатация армянами наших золотых, медных месторождений и других природных ресурсов являются международным преступлением, и в этом направлении также были начаты правовые процедуры. Иностранные партнеры уже вовлечены в эту работу», - подчеркнул глава государства.