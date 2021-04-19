Ильхам Алиев заявил, что в мае будет готов генплан Агдама

«Разрабатываются генеральные планы всех освобожденных городов. Считаю, что в первую очередь эта работа охватит город Агдам. Надеюсь, что до конца мая будет представлена предварительная версия генерального плана города Агдам, и, конечно, после этого, в том числе совместно с общественностью Агдамского района, генплан будет вынесен на обсуждение. Готовятся генеральные планы и других наших городов», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает АзерТАдж.

«Что касается восстановления деревень, то и здесь мы должны разделить нашу работу на этапы. В первую очередь, мы должны восстановить те села, которые расположены близко к существующей инфраструктуре. И это естественно, потому что это более целесообразно как с точки зрения времени, так и с точки зрения эффективности. Поэтому были даны соответствующие указания по восстановлению сел Агдамского, Физулинского, Джебраильского районов, находящихся вблизи бывшей линии соприкосновения. Из-за рубежа поступает много предложений, многие наши зарубежные партнеры хотят активно участвовать в восстановлении Карабаха. И мы, конечно, приветствуем это. Естественно, все предложения будут проанализированы и обсуждены. Мы должны сделать эту работу с максимальной эффективностью, чтобы для граждан, которые вернутся на освобожденные земли, были созданы самые хорошие условия», - сказал президент Ильхам Алиев.