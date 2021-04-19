Ильхам Алиев снова предупредил реваншистов в Армении: «Мы раздавим вас!»

«Армянский фашизм уничтожен. Его уничтожил азербайджанский народ. Те реваншистские силы, которые сейчас поднимают голову в Армении, должны знать, что, если понадобится, в любое время и они будут раздавлены», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщает АзерТАдж.

«Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм снова поднял голову. Мы не можем позволить, чтобы Армения снова смогла привести свою армию в такое состояние, чтобы возникла какая-либо угроза для нас. Если мы обнаружим возможную угрозу, мы немедленно уничтожим ее. Это должен знать каждый - и Армения, и ее покровители. Потому что это вопрос национальной обороны, национальной безопасности. Параллельно с этим мы готовы и к сотрудничеству - несмотря на то, что Армения совершила геноцид против азербайджанцев на государственном уровне. Несмотря на то, что все наши исторические, религиозные памятники разрушены, мы должны смотреть в будущее. Но параллельно с этим мы должны предпринять необходимые шаги для обеспечения своих интересов», - сказал глава государства.