Среди медалей, завоеванных сегодня сборной Азербайджана по вольной борьбе на чемпионате Европы в Варшаве, одну награду следует отметить особо.

Это бронза Афгана Хашалова, выступавшего в весовой категории до 57 кг. Дело в том, что Афган – участник Отечественной войны, освобождавший наши оккупированные территории в Карабахе. Нынешний чемпионат Европы стал для 23-летнего вольника первым крупным соревнованием после завершения войны, и ему сразу же удалось взять бронзовую медаль.

Ранее Афган побеждал на чемпионате Европы среди юношей, выигрывал чемпионаты мира и континента среди молодежи.

На нынешнем Евро он одолел соперников из Греции и Румынии, в полуфинале уступил россиянину, а в схватке за бронзу победил представителя Беларуси.