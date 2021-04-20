Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй половине 20 апреля направился в Сюникскую область (Зангезур). Это сведение держалось в строгом секрете, сами силовики узнали об этом в последний момент, передает Новости-Армении.

Даже сотрудники Дорожной полиции всего лишь за полчаса до визита узнали о том, что должны сопровождать главу правительства. Более того, сотрудникам полиции, которым доверяет Пашинян, было дано распоряжение выехать в Сюник, при этом им ничего не сообщили о цели визита. Для обеспечения безопасности премьера на месте в область было направлено подразделение шестого управления.

Отметим, что накануне неожиданно были сменены начальник полиции Сюникской области, его заместитель, а также главы полиции Гориса и Кафана. Все руководители общин области, кроме одной, публично потребовали отставки Пашиняна.