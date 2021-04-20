«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги», - говорится в релизе.

«Манчестер Сити» стал первым клубом, официально объявившем о выходе из Суперлиги. Об этом написано на официальном сайте клуба.

Поводом стали массовые протесты фанатов «Челси», после которых клуб заявил о выходе из проекта. Затем появилась информация, что Суперлигу покидают «Манчестер Сити», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль».

Также сообщается, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления английского клуба. Решение якобы было принято после негативной реакции на вхождение клуба в Суперлигу.

Чуть позже Football Italia сообщил, что Андреа Аньелли покинет пост президента «Ювентуса» из-за возможного аннулирования проекта Суперлиги. Впрочем, затем в СМИ появились опровержения данной информации.

Напомним, о создании Суперлиги было объявлено в ночь с 18 на 19 апреля. Судя по всему, уже этой ночью «пузырь» может лопнуть.