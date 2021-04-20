Чавушоглу посетит Москву для обсуждения возобновления полетов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что посетит Москву для обсуждения вопроса возобновления полетов между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что его визит состоится, когда ситуация с коронавирусом в Турции нормализуется. По его словам, сейчас смысла в подобной поездке нет. При этом глава ведомства подчеркнул, что Анкаре нужно обязательно уменьшить цифры по заражению вирусом в течение Рамадана, до 12 мая.

Министр также рассказал, что в решении ограничить перелеты между двумя странами из-за роста случаев COVID-19 не было политики. Он добавил, что Турция ввела дополнительные ограничения, в случае нарушения которых под риском окажется ее туристическая сфера.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца.