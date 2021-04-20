Для Анкары Ливия стала не только местом, в котором Турция отстаивала свои интересы в противостоянии с целым блоком государств, от Франции до Египта, но и новой «дверью в Африку». Мирный процесс запущен – и, выиграв запад страны, Эрдогану теперь предстоит донести турецкую «мягкую силу» на юг Ливии, остающийся источником самых разнообразных угроз.

На минувшей недели состоялся визит в Турцию нового премьер-министра Ливии Абдул Хамида ад-Дбейба. И хотя это событие не получило достаточного освещения в масс-медиа, оно имело историческое значение для судеб этого многострадального североафриканского государства.

«Мы бросились на помощь нашим ливийским братьям в тот момент, когда наступление Хафтара достигло серьёзной угрозы. Преступления хафтаровцев раскрывались одно за другим. Братские могилы - живые свидетели периода оккупации. Как две братские страны мы веками боролись за выживание звезды и полумесяца на наших флагах», - говорил президент Турции. И эти усилия увенчались успехом.

Но главное, о чём заявил Эрдоган на встрече с ад-Дбейба, «отныне нашим приоритетом является распространение власти и суверенитета Правительства национального единства Ливии на всю страну».

Объем экономического взаимодействия, которое предлагает Анкара Триполи – впечатляет. Здесь и строительство трёх электростанций, и полная реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Триполи, и сотрудничество в области энергетики и добычи энергоресурсов, и многое другое.

«Фельдмаршал с пониженной ответственностью» Халифа Хафтар бесславно сошёл с политической сцены, его карьера разбита и от него отвернулись все – и его ближайшие сторонники, и иностранные спонсоры. Теперь для Ливии наступает турецкое время, которое будет весьма сложным – мира в Ливии хотят далеко не все, а успех Анкары на этом направлении вызывает, будем говорить прямо, откровенное озлобление других внешних системных игроков.

Желаемого результата на свои вложения в конфликт они не получили. Более того, стабилизация в Ливии на турецких условиях для них нож острый, ведь это меняет ситуацию в Восточном Средиземноморье. Ведь, как отметил Эрдоган, «договор о демаркации морских границ обеспечил национальные интересы как Турции, так и Ливии». Что означает – Париж, Афины и Каир в этом вопросе «остались вне игры».

Ну, с позицией Каира пока не всё определено, а вот Афины уже направили запрос новому правительству Ливии с просьбой выйти из соглашения с Турцией о демаркации морских границ. И вполне очевидно, что ряд внешних игроков приложат все усилия для того, чтобы сорвать намеченные на декабрь 2021 года общенациональные выборы в стране.

Мир в Ливии, несмотря на позитивные сдвиги, все еще остаётся хрупким. Слишком долго шла война, слишком много противоречий остаются нерешёнными до сих пор, слишком велика зависимость отдельных местных игроков от тех внешних спонсоров, которым мирный процесс в его нынешнем формате попросту не нужен.

Кроме того, в стране достаточно оружия и никому не подчиняющихся вооруженных формирований, лидерам которых очень хочется закрепить за собой право на грабежи территорий, которые они в той или иной мере контролируют. Война в Ливии давно уже перешла на самообеспечение – и человек с автоматом никогда не останется здесь голодным, как мрачно шутят местные эксперты и иностранные наблюдатели.

Мирное строительство и реконструкция страны, которое предлагает новому ливийскому правительству Анкара – единственный выход для того, чтобы прекратить здесь вооруженный конфликт. «Место в мирной Ливии найдется для всех, в том числе – и иностранных компаний», - говорит турецкая сторона. Но вот будет ли услышан её призыв всеми на местном и международном уровне – пока остаётся вопросом.