Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть снижаются из-за возвращения коронавирусных рисков, инвесторы также обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья в США.

На утро среды цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72% – до 66,09 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI – на 0,81%, до 62,16 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Нефтяные котировки снижаются, поскольку ситуация с коронавирусом вновь начинает создавать значительную неопределенность для восстановления экономики и, следовательно, нефтяного спроса. Так, в Индии и Японии наблюдается рост новых случаев обнаружения инфицированных, что приводит к рискам ужесточения карантина.

Инвесторы обратили внимание и на данные API, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли на 0,4 млн баррелей. Запасы демонстрировали снижение три недели подряд. Официальная статистика минэнерго страны будет опубликована вечером.