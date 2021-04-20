Спецпредложение на автомобили Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz S-Class 2020 года производства с выгодой до 15 000 манатов. «Генеральное представительство Mercedes-Benz AG в Азербайджане - ООО «Автокапитал-Азербайджан» предлагает в преддверии летнего сезона Новый Mercedes-Benz S-Class 2020 года производства с выгодой до 15 000 манатов.

Для покупки автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00