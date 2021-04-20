США отказались возвращаться в астанинский процесс по Сирии

США считают Женевские переговоры под эгидой ООН лучшим путем решения конфликта в Сирии, в связи с чем не планируют возвращаться в качестве наблюдателей в «астанинский процесс» (Россия, Иран, Турция), сообщил посол США в Казахстане Уильям Мозер, передает РИА Новости.

«Мы думаем, что… Женевский процесс под эгидой ООН - это самый подходящий процесс для урегулирования этого конфликта. Поэтому мы не хотим сейчас быть наблюдателями в другом процессе», - сказал посол.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как «астанинский формат» (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.