Ожесточенные бои между силами Асада и боевиками YPG/ПКК

В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии между армией Башара Асада и боевиками террористической организации YPG (сирийское крыло ПКК) произошли ожесточенные бои.

Anadolu со ссылкой на информацию из местных источников пишет, что бои завязались после того, как находящиеся в районе Камышлы сирийские правительственные силы открыли огонь по боевикам.

Террористы предприняли попытку проникновения на военную базу армии Асада, известную как «Квадрат безопасности». В ответ дислоцированные в аэропорту Камышлы силы Башара Асада подвергли артобстрелам позиции террористов. Обе стороны понесли потери.

Отмечается, что бои прекратились при посредничестве России, однако напряженность между армией Асада и террористами продолжается.

Провинция Хасеке находится под контролем террористов YPG/PKK и сил Асада.