Ученые нашли связь между смертностью от COVID и антидепрессантами

В ходе исследования выяснилось, что прием антидепрессантов пациентами с COVID-19 снижает вероятность попадания на ИВЛ и смерти в среднем на 20%, пишут Известия.

Ученые из исследовательских центров Франции и Испании, в том числе из Парижского университета, изучили истории болезни людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 из 39 больниц на предмет того, влияет ли прием антидепрессантов на смертность от этой инфекции.

По мнению экспертов, антидепрессанты повышают мотивацию больных: люди охотнее выполняют рекомендации врачей и имеют более высокий жизненный тонус.

Результаты исследования показали, что антидепрессанты могут быть связаны со снижением уровней нескольких медиаторов воспаления, которые могут привести к летальному исходу от коронавируса. Кроме того, как предполагают медики, эти препараты способны оказывать противовирусное действие на коронавирус.

"Эти результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за наблюдательного дизайна исследования. Однако наши результаты подтверждают необходимость проведения контролируемых рандомизированных клинических испытаний антидепрессантов для лечения COVID-19", - говорят ученые.

В то же время ученые отмечают, что антидепрессанты имеют ряд побочных эффектов, и принимать эти препараты следует только строго по назначению врача.