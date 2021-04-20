Полиция в Гусаре накрыла плантацию конопли
Сотрудники Гусарского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно сообщению, в результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан житель села Мухух Гусарского района Надир Шихметов, подозреваемый в культивировании и незаконном обороте наркосодержащих растений.
При осмотре дома, где он проживал, с участием свидетелей дела была обнаружена и изъята марихуана весом 570 граммов, а также 25 кустов конопли.
По данному факту проводится расследование.