О том, какие ошибки не стоит допускать при разработке и внедрении концепта и на что стоит обратить внимание, свое мнение выскажет эксперт в области big data science Теймур Куцеба.

Большинству соотечественников знакома традиция сначала укладывать новый асфальт, а вскоре там же раскапывать траншею, чтобы проложить новые трубы. Ну а если всерьез, то сейчас Азербайджан входит в новую эпоху – диджитализации, и вот теперь, как корабль назовешь - так он и поплывёт.

- Для начала поясните нашим читателям, что из себя представляет концепция «умный город» и какое она имеет отношение к big data?

- Если коротко и попроще, то классический город, на мой взгляд, это пациент в коме: есть руки, ноги, глаза, уши, но без помощи врачей он ничего не видит, не слышит, самостоятельно не двигается и уж тем более не может принимать какие-либо решения. «Врачи» в данном случае – это различного рода чиновники и службы города. «Умный город» — это здоровый человек, который который осознанно принимает решения, реально оценивает окружающее, совершает самостоятельные действия. В чем разница между первым и вторым? Прежде всего в работоспособности у нормального человека мозга и нервной системы (центров сбора «больших» данных, обработки и управления системами), а также способности разных частей его организма осуществлять обмен информацией (цифровая инфраструктура).

- Как можно охарактеризовать «умный город», и по каким критериям его можно отличить от обычного?

- В мире еще нет стандартизированного (универсального) и общепринятого (единого) списка критериев оценки подобных решений, однако есть повторяющиеся либо же самые значимые характеристики. Вот самые важные из них для «умного города»: 1) эффективное использование физической инфраструктуры; 2) взаимодействие с горожанами в реальном времени; 3) анализ информации и своевременное принятие решений. Необходимо понимать, что «умный город» — это результат интеграции современных технологий в градостроительство и городское управление, это синтез интернета вещей и физического мира.

- Что такое интернет вещей?

- Интернет вещей (IoT) объединяет любые устройства, будь то ваш телефон или фонарный столб, или камера слежения в сети – все, что позволяет им совместно собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через программное обеспечение, приложения или технические устройства. IoT-устройства функционируют самостоятельно, хотя люди и могут настраивать их при необходимости. Самое же главное, что IoT-системы работают в режиме реального времени – т.е. реагируют на ситуацию здесь и сейчас.

- Какова роль интернета вещей в концепции «умный город»?

- Представьте, что вы едете по улице и у вас на глазах происходит авария - столкнулись два автомобиля. В «обычном» городе пройдет несколько минут, пока прохожие вокруг примут решение, что делать – спасать людей или звонить в экстренные службы; если звонить, то куда именно - в пожарную, скорую или, может, в МЧС? Как объяснить точно, на каком километре дороги произошла авария? Как обеспечить свободный маршрут скорой помощи до места происшествия? Как изменить движение на близлежащих трассах так, чтобы не остановился весь город? Сейчас такие решения принимают люди, зачастую несвоевременно из-за отсутствия информации, неэффективно из-за неверной информации. Ведь вполне может так случиться, что 100% очевидцев позвонят в скорую и ни один из них не сообщит в пожарную службу, что в итоге приведёт к плачевным последствиям. «Умный» город на то и умный, что имеет различные датчики (движения, камеры, радары, звуковые и т.п.), которые в доли секунды определят наличие происшествия, его масштабы; просчитают возможные последствия; отправят необходимые сигналы в соответствующие городские службы и скорректируют движение по остальным дорогам в городе так, чтобы минимизировать эффект от этой самой аварии.

Другой пример – оборудованные чувствительными элементами уличные фонари со светодиодами существенно экономят ресурсы и повышают безопасность. Есть люди (движение) – фонарь горит, нет – гаснет. Подобное решение экономит Лос-Анджелесу около 9 миллионов долларов в год.

- Будем считать, что с самим «умным» городом мы в общих чертах ознакомились. Каких, по-вашему, ошибок следует избегать при разработке его концепции?

- Не буду сейчас говорить о том, каким должен быть «умный город». В мире уже существует много его концепций, идей и даже успешных реализаций. Написано много книг и статей на эту тему. Хочу предостеречь от ошибок, обычных в рамках нашей ментальности. Есть две основные, на мой взгляд, критические ошибки, которые прослеживаются в нынешнем градостроении и которые необходимо искоренить при проектировке новых городов и/или концепций реконструкции уже существующих:

1. Отсутствие понимания экосистемы (инфраструктуры). Для примера возьмем Баку, величественный и красивый город. Препарируем его на части – и сразу же увидим очень сложные с архитектурной точки зрения здания, каждое из которых, несомненно, может считаться лицом города, множество просторных парков – в целом просто сказка. Но… все вместе это превращается из сказки в триллер: сотни зданий, плотно пристроенных друг к другу, где не учитывается роза ветров, где из окна можно протянуть руку и поздороваться с жителем соседнего дома – так называемые «муравейники», и каждый из них своего цвета, формы, высоты и дизайна. Какофония, одним словом. Под домами парковки, в которые не заехать из-за высоты потолков либо крутизны склона. Мусорные баки там, откуда их приходится каждый раз тащить по 100-200 метров к мусоровозу. Парки, к которым не проедешь на машине и где нет поблизости общественного транспорта, так что они прибывают в запустении. Отсутствие пешеходных переходов на километры вокруг или общественные парковки, устроенные по принципу «создай затор на дороге». Все это указывает на непонимание необходимости учитывать одновременно множество различных факторов – видеть картину сверху. Каждый проект в отдельности очень крут и красив, но вместе – сущий ад.

2. Недальновидное планирование – решаем проблемы «здесь и сейчас», без прогнозирования на будущее. К примеру, строим автомобильную развязку с мостом и тоннелями – и все вроде хорошо, решаем проблемы на дорогах, только вот при этом почему-то не думаем, что рано или поздно пойдет дождь и без дренажной системы все тоннели затопит - и на выходе имеем знаменитые фотографии плавающих машин и автобусов в Баку. Или вот разбили красивый, огромный парк, а туалетов там нет – задача ведь была парк разбить, вот когда задачу его благоустроить поставят – тогда и думать будем. Хороший пример с пешеходными переходами – строим там, где никому не надо, а там, где надо, хотя по плану развития города это очевидно, – не строим, а те, что строим, сразу для инвалидов и пожилых людей не оборудуем. Сначала построим, потом подождем, чтобы скопилось побольше жалоб, и начнем думать, как уже из имеющийся конструкции что-то подходящее слепить.

- Что бы вы могли посоветовать разработчикам концепции «умный город»?

- В первую очередь посоветую этим разработчикам социализироваться. Даже сотня дипломированных архитекторов и инженеров не способна тягаться со знаниями миллионов граждан, которые ежедневно пользуются городской средой. Разработку проектов надо сделать открытой - сначала собрать данные по текущим недочетом, потом о пожеланиях и нуждах граждан, что легко сделать при помощи онлайн-портала и геймификации процесса. Более того, можно объявить и международный конкурс на лучший концепт, привлекая гениев со всего мира – лучших архитекторов, лучших инженеров, лучшие решения. Далее передать данные профессионалам, которые в рамках международных практик и своих знаний оформят все в виде одного или нескольких концептов. Следующий этап — это народное голосование, где можно будет откомментировать, дополнить, исправить и отдать голос за тот или иной проект. Тогда и только тогда мы получим действительно качественное решение на выходе.

- Так что все-таки делать или не делать, чтобы получить настоящий «умный город»?

- Я не любитель просто критиковать, если вижу проблему - сразу же предлагаю ее решение. И эти предложения не столько с позиции «умного города», сколько с позиции разумного планирования любого города:

1) Парковочные места должны быть под каждым зданием, которое возводится. В принципе, такой закон, насколько я знаю, есть, но вот его исполнение хромает. Парковки должны функционировать 24/7 и передаваться в общественное пользование так, чтобы не простаивать в определенные часы. Только так можно на корню решить проблемы с парковками.

2) Нельзя забывать, что люди просто живут, а значит будут использовать отопительные приборы («комби») и кондиционеры; они будут развешивать белье на балконах и выбрасывать мусор; парковать свои машины по вечерам у дома. При проектировке зданий это надо учитывать, чтобы потом не запрещать «портить фасад зданий», не выставлять мусорные баки на проезжую часть, не создавать ситуацию, когда ночью скорая или пожарная машина не сможет проехать к блоку, потому что там припаркованы автомобили жильцов.

3) Пешеходные переходы должны быть оборудованы сразу же для инвалидов и пожилых людей. Также надо помнить, что на планете Земля четыре времени года - бывает и жарко, и холодно, дождь и снег нам тоже не чужды, и передвижение по такому переходу в любое время года не должно быть сопряжено с риском для жизни. Причем переходы надо строить там, где реально существует поток пешеходов, а не там, где архитектору хотелось бы, чтобы люди переходили дорогу – практика показывает, что подобное ведет не к изменению привычек людей, а всего лишь к растрате средств на строительство ненужного перехода.

4) Как бы банально это ни звучало, городское освещение необходимо отключать с рассветом, для чего желательно устанавливать специальные датчики — это сэкономит много денег в бюджете города.

5) По возможности надо отказываться от светофоров и кругового движения – т.к. это создает пробки. Необходимо использовать разноуровневые (непересекающиеся) перекрестки.

6) Надо разграничивать уровни движения пешеходов и автомобилистов (так, чтобы они не пересекались) – это сократит наезды на людей и смертность на дорогах.

7) Необходимо изменить график работы госструктур и мотивировать к этому и частные компании. Пики загруженности приходятся на 8, 9 и 10 часов утра; 17, 18 и 19 часов вечера, а также в обеденный период - все едут в школы, институты и на работу и все возвращаются разом. Достаточно в определенных частях города изменить график работы школ и госучреждений так, чтобы начинать либо раньше, либо позже, и поток машин и людей в этих частях сократится.