В Индии обнаружили новый вариант коронавируса

Расположенный на востоке страны штат Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. Согласно данным минздрава Индии, за минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысячи человек.

«B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», - сообщил Скария в Twitter.

Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Мутация E484K в белке-шипе является общей для южноафриканского, бразильского и бангладешского штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса.

«Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», - отметил Скария.