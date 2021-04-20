В МИД Азербайджана ответили на очередной выпад Еревана

Она отметила, что президент Азербайджана в своем интервью от 20 апреля говорил о реваншизме Армении в отношении Азербайджана и возможной угрозе его территориальной целостности.

Глава азербайджанского государства всегда четко и конкретно выражает свои мысли, сказала Абдуллаева.

По ее словам, если армянское внешнеполитическое ведомство хочет исказить и представить сказанное в той форме, в которой выгодно Армении, то это наглядно свидетельствует о ее намерениях.

Абдуллаева напомнила, что президент Азербайджана в своем интервью сказал: «Если мы обнаружим возможную угрозу, то немедленно уничтожим ее… потому что это – национальная оборона, вопрос национальной безопасности».

Абдуллаева подчеркнула, что это является не угрозой в адрес территориальной целостности Армении, как утверждает МИД этой страны, а, наоборот, показателем решимости ответить на любую угрозу, которая может возникнуть со стороны Армении для территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Она отметила, что в своем интервью глава государства также заявил, что Азербайджан готов к сотрудничеству, подчеркнул, что, несмотря на геноцид, совершенный Арменией на государственном уровне против азербайджанцев, разрушение ею наших исторических, культурных, религиозных памятников, необходимо смотреть в будущее.

«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Выполнение трехсторонних деклараций, подписанных 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года, направлено именно на это. К сожалению, вместо выполнения пунктов этих деклараций Армения вводит в заблуждение свой народ и пытается обмануть мировое сообщество», - сказала Абдуллаева.