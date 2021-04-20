Роухани: санкции США помешали получить миллионы вакцин от COVAX

Власти Ирана планировали получить миллионы доз вакцины от коронавируса через COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса), однако этому помешали санкции США. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки в месяце Эсфанд (по иранскому календарю, соответствует 19 февраля - 20 марта, и сегодня миллионы людей получили бы вакцину", - цитирует ТАСС президента Ирана.

По словам Роухани, "иранская сторона договорилась через COVAX закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла (из-за ограничений, наложенных США)". "Я бы хотел, чтобы наш народ отчетливо осознал это преступление Вашингтона", - добавил президент ИРИ..

В январе официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран провел переговоры с COVAX и Исламская Республика получит 16,8 млн доз вакцины от коронавируса. Однако затем было объявлено о задержках в поставках.