Телеканал ATV оштрафовали

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио Азербайджана, на котором был рассмотрен вопрос, связанный с высказываниями в эфире передачи Bizimləsən на телеканале АTV приглашенного в студию гостя.

НСТР принял решение о прекращении вещания программы Bizimləsən 21 апреля 2021 года по причине того, что канал ATV показывает программы, которые могут нанести вред физическому, психическому и духовному развитию несовершеннолетних во время просмотра, говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Также в соответствии со статьей 388-2.0.2 Кодекса об административных проступках, в отношении канала ATV составлен протокол о наложении штрафа в размере 3000-4000 AZN – протокол отправлен в соответствующий районный суд.