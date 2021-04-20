Еще один автобусный маршрут в Баку переведен на безналичную оплату

В Баку проезд в автобусах №119 с 23 апреля будет оплачиваться посредством "BakıKart". Об этом сообщает Бакинское транспортное агентство.

Как и во всех сферах обслуживания, в пассажироперевозках внедрение безналичной оплаты является одним из приоритетных вопросов. По поручению главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги.

Так, 53 процента автобусных маршрутов в столице интегрированы в систему безналичной оплаты. Посредством "BakıKart" проезд в общественном транспорте ежедневно оплачивает около 600 тысяч пассажиров (33% от общего числа).