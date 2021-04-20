Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муган - Биринджи Пашалы - Икинджи Пашалы - Шорбачи - Биринджи Удуллу - Тагылы - Икинджи Удуллу - Губалы Гаджигабульского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Муган - Биринджи Пашалы - Икинджи Пашалы - Шорбачи - Биринджи Удуллу - Тагылы - Икинджи Удуллу - Губалы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из госбюджета Азербайджана 2021 года Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана предварительно выделено 5 млн. манатов.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в Гаджигабуле.

В соответствии с распоряжением, на строительство нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места в городе Гаджигабул из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Пезервного фонда главы государства Министерству образования первоначально выделяется 1,5 миллиона манатов.