Günay Bank снизил процентную ставку по ипотеке

ОАО Günay Bank для обеспечения жильем многих семей в Азербайджане при поддержке Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда снизил годовую процентную ставку ипотечного обслуживания до 7%.

В целях дальнейшей реализации желания наших граждан приобрести жилье банк принял решение увеличить до 20% первоначальный взнос по квартирам, построенным после 2013 года.

Желающие получить подробную информацию в этом направлении могут обратиться в чат на официальных страницах банка в интернете и в социальных сетях или в колл-центр «1546».

ОАО Günay Bank для благополучия своих клиентов продолжает осуществлять все возможные льготные меры по каждой предоставляемой услуге.