Более тысячи турецких большегрузных автомобилей неделями стоят на контрольно-пропускном пункте Казбеги-Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Как сообщает haqqın.az, водители рассказали газете Bir Gün (Турция) о драматической ситуации, в которой они оказались. По их словам, они хотят пересечь российскую границу и отправиться в Грузию, а оттуда в Турцию, однако на пограничном пункте российские офицеры не пропускают турецкие автомобили, при этом грузовые машины с государственными номерными знаками Армении, Грузии, России беспрепятственно пересекают границу.

В колонне длиной 150-200 километров более тысячи турецких водителей большегрузных автомобилей ждут своей очереди. Закончилась еда, появились серьезные проблемы с обогревом, они не купались в течение нескольких недель. По их рассказам, уже около месяца они находятся в таком плачевном состоянии.

«Российские чиновники нами не интересуются. А грузовые автомобили других государств спокойно пересекают границу. В горах у обочины дороги тысячи турецких водителей борются за выживание. Мы питаемся водой и хлебом, которые приносит местное население. Нет туалета, не купаемся неделями, мы в тяжелом положении. Длина автомобильной колонны превысила 150 километров», - говорят турецкие водители.

Водитель Мехмет Саву говорит, что ранее они сталкивались с проблемами на пограничном пункте Верхний Ларс, но с нынешней ситуацией - впервые.

«Русские говорят: если вам не нравится - не проезжайте здесь. Я выехал из Турции 55 дней назад и жду уже здесь 18 дней. Наши грузовые автомобили имеют задолженность и страховые платежи. Мы не находим уже ни воды, ни хлеба...», - возмущается мужчина.