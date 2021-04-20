В Азербайджане сохранится ветреная погода
В четверг, 22 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами кратковременные дожди. Северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 11-13, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761-764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.
22 апреля, в основном в северных и западных регионах Азербайджана, ожидается гроза, кратковременные дожди, местами интенсивные, град. Утром туман, прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.
22 апреля на Апшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.