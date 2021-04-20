Министр Анар Керимов заразился коронавирусом главное на этот час
Министр культуры Анар Керимов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Министерство культуры Азербайджана.
Согласно информации, министр был помещен на карантин на некоторое время из-за положительного результата анализов на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19).
Отмечается, что Анар Керимов находится на лечении с 16 апреля 2021 года, в настоящее время его состояние стабильно.
Сотрудники Министерства культуры, находящиеся в тесном контакте с Анаром Керимовым, также в соответствии с правилами помещены на карантин и некоторое время осуществляют свою деятельность дистанционно.