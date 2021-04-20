Министр культуры Анар Керимов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Министерство культуры Азербайджана.

Согласно информации, министр был помещен на карантин на некоторое время из-за положительного результата анализов на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19).

Отмечается, что Анар Керимов находится на лечении с 16 апреля 2021 года, в настоящее время его состояние стабильно.

Сотрудники Министерства культуры, находящиеся в тесном контакте с Анаром Керимовым, также в соответствии с правилами помещены на карантин и некоторое время осуществляют свою деятельность дистанционно.