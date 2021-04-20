Президент Армении и посол США отправились в Зангезур

В то время как жители городов Агарак, Мегри и Каджаран, что в Сюникской области (Зангезур) на юге Армении, выступили с протестами против приезда в регион премьер-министра Никола Пашиняна, сюда прибыл президент Армении Армен Саркисян.

Как сообщает Интерфакс, вместе с омбудсменом Арманом Татояном он посещает населенные пункты области, встречается с мэрами Кафана, Мегри, Каджарана.

Кроме того, по сообщению администрации города Сисиан, в Сюникской области находится и посол США в Армении Линн Трейси.