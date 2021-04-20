Было установлено, что 19 апреля около трех часов ночи в один из домов, расположенных на территории Хатаинского района, совершено разбойное нападение. Воспользовавшись тем, что входная дверь дома была открыта, двое мужчин в масках проникли в квартиру к одинокой женщине. Схватив за горло и угрожая применением насилия над потерпевшей, злоумышленники потребовали деньги и золотые украшения. Женщина, пообещав указать, где лежат деньги, пройдя в спальню, включила установленную там сигнализацию. Испугавшись звука сигнализации, грабители сбежали с места преступления, прихватив 1 500 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на территории города Сумгаит задержаны Эльман Шахмурадов и Кянан Исмайлов. В ходе расследования также было установлено, что К.Исмайлов является близким родственником потерпевшей женщины. Оба подозреваемых в своих показаниях признали совершенное преступление.

Проводится расследование.