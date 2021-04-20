Асад выдвинул свою кандидатуру на пост президента Сирии

Сирийский лидер Башар Асад выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах, став шестым кандидатом, заявил глава народного совета САР (парламента) Хаммуда Саббагх на собрании совета.

«Глава народного совета заявил об уведомлении совета со стороны высшего конституционного суда о регистрации запроса Башара Хафеза Асада на должность президента республики. Он стал шестым кандидатом, подавшим заявление на участие в президентских выборах», – пишет сирийское государственное агентство SANA, передает РИА «Новости».

Официально президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. С 19 апреля началась регистрация кандидатов, уже подали свои заявки шесть кандидатов, включая одну женщину. Принять участие в гонке за президентское кресло смогут те кандидаты, которые получат в предстоящем голосовании парламента не менее 35 голосов депутатов.

Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля и продлится в течение десяти дней.