По его словам, Россия открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Она выступает за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах – в рамках ООН. Москва стремится оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов.

Россия сыграла главную роль в остановке конфликта в Нагорном Карабах е, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

"Уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха", - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что именно на основе взаимного уважения Москва выстраивает отношения с абсолютным большинством государств мира в Азии, Латинской Америке, со многими странами Европы.

По его словам, Россия последовательно расширяет сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, СНГ, союзниками по ОДКБ.