Kontakt Home объявил спецпредложения на продукцию для здоровья
Сезонная изменчивость сказывается на нашем организме: активизируются хронические заболевания, такие как гипертония, аллергия, головные и мышечные боли и т.д. В эти месяцы также увеличивается количество сезонных заболеваний, и наше здоровье требует большей заботы. Сеть Kontakt Home, которая всегда заботится о своих покупателях, по этому случаю запустила специальную кампанию по продаже продукции для здоровья.
В рамках «Недели здоровья» до 25 апреля будут действовать специальные скидки при покупке товаров для здоровья за наличные, а также выгодные условия кредита: без первоначального взноса, без процентов на срок до 18 месяцев.
В магазинах Kontakt Home представлены ассортименты всемирно известных брендов электронных тонометров, термометров, умных весов, очистителей и увлажнителей воздуха, электрических зубных щеток и ирригаторов, электронных массажеров, ортопедических и противоаллергических комплектов постельного белья, а на сайте kontakt.az стерилизаторы, ингаляторы для младенцев и спортивные тренажеры.
В рамках кампании при наличной оплате можно приобрести:
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Умные весы Huawei Bodyfat, которые помимо веса тела, могут измерять процентное содержание мышечной и жировой ткани, индекс массы тела, процент воды в организме, костную массу, белок, висцеральную жировую ткань и скорость метаболизма, за 59 манатов вместо 70;
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Электрический массажер Beurer, который будет поддерживать мышцы в тонусе, за 45 манатов вместо 60;
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Электрические зубные щетки Philips (2 шт в коробке), работающие в автономном режиме в течение 14 дней, за 179 манатов вместо 230;
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Оральный ирригатор Panasonic, очищающий зубы и десны от налета напором воды, за 109 манатов вместо 130;
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Лучшего друга против аспираторных заболеваний - увлажнитель воздуха Philips - за 329 манатов вместо 400 манатов;
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Односпальный антиаллергенный комплект постельного белья Lahore за 69 манатов вместо 120 манатов.
Также на сайте kontakt.az:
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Беговая дорожка VolksGym, которая перенесет тренажерный зал в ваш дом, будет стоить 2 849 манатов вместо 3 000 при покупке наличными.
Также владельцы такситных карт смогут разделить скидочную цену на 18 месяцев. В случае отсутствия у вас Birkart можете приобрести продукцию для здоровья в Kontakt Home в рассрочку до 18 месяцев.
Kontakt Home желает всем здоровья и энергии!