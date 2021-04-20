В новом жилом комплексе в бакинском поселке Рамана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 40 квартир, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В мероприятии по передаче документов на квартиры участвовали председатель Агентства социальных услуг при Минтруда Вугар Бейбутов и заместитель председателя Общественного совета при министерстве, председатель Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзоев.

В своем выступлении В.Бейбутов довел до внимания присутствующих о широкомасштабной работе, проводимой в сфере оказания социальной поддержки семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны. Он подчеркнул, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет предоставлено 11 тысяч квартир и частных домов.

Было отмечено, что в течение этого года данной категории граждан будет предоставлено до 3 тысяч квартир и частных домов. По плану на 2021 год уже 300 квартир, включая квартиры, предоставленные сегодня, были переданы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. В 2021 году в регионах будет построено 450 индивидуальных домов, которые будут доступны для указанной категории лиц.

У.Мирзоев отметил, что обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны является еще одним проявлением особой заботы главы государства об этой категории граждан.

Затем лица, обеспеченные жильем, в своем выступлении поблагодарили президента Ильхама Алиева за заботу государства, которую они всегда чувствовали, а также за то, что сегодня они обеспечены новыми квартирами.

Всего на сегодняшний день семьям шехидов, инвалидам войны предоставлено 9 500 квартир и частных домов.