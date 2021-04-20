Путин о попытке госпереворота в Белоруссии

Страны Запада игнорируют факты подготовки государственного переворота в Белоруссии и планирования убийства лидера республики Александра Лукашенко. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Но сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", - цитирует ТАСС российского президента.

Глава российского государства отметил, что планы по организации государственных переворотов и убийству высших должностных лиц, как в случае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, недопустимы, вне зависимости от отношения к политике белорусского лидера.

Признания участников заговора с целью смены власти в Белоруссии свидетельствуют о готовившейся массированной кибератаке на республику, подчеркнул Путин. "Чего только стоят признания задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе? Это просто так, одним рубильником, не сделаешь", - сказал российский лидер.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.