Нателла Рустамова, автор haqqin.az 15:12

C едва заметным успехом мир сражается с третьей волной коронавируса, которую ученые уже признали самой тяжелой. Цифры новых заражений и смертей, публикуемые ВОЗ и минздравами разных стран, все более угрожающие. Определенными достижениями могут похвастать лишь единичные страны, среди которых Китай, Япония, Южная Корея, Израиль, Финляндия, где сумели добиться основательного замедления темпов заражения. Но в большинстве стран мира – особенно в США, Индии, Бразилии, Иране, Турции и др. - число инфицированных за сутки продолжает увеличиваться на тысячи и даже десятки тысяч.

Умом Израиль нам понять, Китай аршином не измерить Успех Израиля объясняется в первую очередь тем, что эта страна стала несомненным чемпионом по вакцинации. Здесь привито уже 60 процентов населения страны, и рекордное число - 15-20 заболевших в сутки - неоспоримо свидетельствует о ее необходимости. Однако при этом карантинные ограничения снимаются очень осторожно – на днях разрешили не носить маски на улице, продлено время работы общественного транспорта, анонсирован с середины мая въезд в страну иностранцев, но только, заметьте, вакцинированных. Тем не менее множество других запретов остается, и штрафы за их игнорирование по-прежнему очень высокие. А вот о том, почему в лидерах по борьбе с ковидом практически с начала пандемии идут страны Юго-Восточной Азии – Япония, обе Кореи, Китай и даже гораздо менее развитый Вьетнам, следует поговорить особо. Казалось бы, это самый опасный для инфицирования регион, именно здесь находятся основные на планете очаги зарождения всех старых и новых вирусов. Грубо говоря, вся зараза последних лет – свиной и птичий гриппы, COVID-19 пришли оттуда, но сегодня темпы заражения и летальности по сравнению со всем остальным миром там предельно низкие. Китай год назад первым подвергся атаке коронавируса, пережил ураганный рост инфицирования и смертности, но сейчас прирост больных в этой стране мизерный. А ведь в этой части мира колоссальная плотность населения, что во многом способствует распространению инфекций. Как же получилось, что теперь ситуация с ковидом там довольно спокойная? Объяснить это вакцинацией нельзя – в регионе привито не более двух процентов населения.

Исследуя этот феномен, ученые пришли к однозначному мнению, что все кроется в феноменальной дисциплинированности юго-восточных наций. В Японии, например, вообще не вводили локдаун – местные вирусологи решили, что при таком скученном образе жизни это бессмысленно. По той же причине даже тестирование на ковид почти не проводили - выявить и изолировать всех инфицированных сочли невозможным. Просто, объяснив опасность коронавируса, в первые же дни пандемии граждан призвали соблюдать три главных правила – избегать закрытых пространств, заполненных людьми помещений и близких контактов, а при обнаружении симптомов заболевания немедленно самоизолироваться и обращаться к врачу. Соответствующие объявления разместили во всех средствах массовой информации и в социальных сетях. То же самое предложили корейцам, вьетнамцам, китайцам и др. И всё, этого оказалось достаточно. Вроде бы ничего нового - те же рекомендации давали медики по всему миру. Но их мало кто слушал… А вот в Японии и Китае не только слушали, но и неуклонно подчинялись. Санкции за нарушение пандемийных правил, конечно, ввели, и весьма строгие – кое-где вплоть до тюремного заключения, но применять их почти не пришлось. Все как один граждане этих юго-восточных стран перестали посещать места большого скопления людей, до минимума свели контакты между собой, старались как можно меньше выходить из дома, а если выходили, то только в масках и не нарушая дистанции в 1,5 метра. И вот вам результат – наиболее удовлетворительное положение с ковидом в мире. Никаких требований и официальных ограничений – всего лишь рекомендации. И все восприняли это как закон. Никому и в голову не пришло усомниться в их разумности. В полной мере проявилось такое свойство национального характера, как почтение к власти и порядку: в большинстве случаев японцы, китайцы, корейцы добровольно следовали предписаниям и совершенно не собирались обсуждать, умаляет ли ношение масок их свободу и человеческое достоинство. Корону побеждает дисциплина и вакцина Между прочим, скандинавы – финны, шведы, норвежцы во многом не уступают в доверии к властям и дисциплине японцам, и именно поэтому в их странах тоже относительно низкий уровень заболеваемости ковидом. Швецию, где в начале пандемии практически не вводился карантин, всеобщий мор не охватил лишь потому, что в основной массе население дисциплинированно придерживалось рекомендаций врачей. Так что зря ярые противники карантина так любят ссылаться на эту страну – и маски там все надели, и дистанцию соблюдали, а уж гигиена у скандинавов вообще в крови.

Кстати, о масках. Побывавшие Японии и соседних с ней странах задолго до пандемии наши соотечественники удивленно рассказывали, что продавцы в продуктовых магазинах, целые группы местных граждан на стадионах, в местах скопления людей уже тогда щеголяли в масках. Да и за границей японские и китайские туристы в общем потоке паломничества к достопримечательностях вовсе не стеснялись ходить в масках – им с детства внушили, что там, где много людей, очень легко подхватить какую-нибудь заразу. К сожалению, такая невероятная самодисциплина, непоколебимая вера во все, что объявлено официально, присущи народам только этой части света. Даже в целом законопослушным европейцам до них далеко. Именно поэтому остаются в силе многие карантинные ограничения и даже вводятся новые. Именно поэтому, несмотря на успех вакцинации, Израиль пока не отменил всех запретов и штрафов за их нарушение. Ну и о вакцинации. Да, произведенных вакцин пока на миллиарды людей планеты не хватает, страны мира действительно стараются всеми путями, не всегда, к сожалению, честными, заполучить для себя как можно больше порций. Тем не менее прививочная кампания расширяется и охватывает все больше регионов планеты. И тут, как и в любом начинании со стороны правительств, проявился человеческий фактор. То есть определенная часть людей по всему миру скептически воспринимает утверждение врачей, что прививка – единственное спасение от коронавируса. Причем антивакцинщики не только отметают для себя такую возможность, но и активно агитируют всех поступать так же. Сознавая, что эту преграду для массовой вакцинации придется как-то преодолевать, на Западе и в Израиле придумали «зеленый паспорт». Его будут выдавать всем привившимся, что предполагает для них немалые преференции. В частности, как это уже действует в Израиле, обладатели такого документа могут беспрепятственно ходить в кафе и рестораны, в концертные залы, на стадионы и разные массовые мероприятия. Самое же главное, они смогут спокойно выезжать из страны и возвращаться обратно. Решение о «паспорте вакцинации» уже официально принял Евросоюз и сейчас дорабатывает последние детали, рассматривая в качестве поощрения за прививку разнообразные льготы. Причем если пока речь идет только о преференциях для вакцинированных, таких, например, как свободное передвижение по европейским странам, то не исключено, что через какое-то время для непривившихся ограничения ужесточатся.

Азербайджанцу добежать бы до Рамазана И, наконец, о ситуации с ковидом и прививками в Азербайджане. Сказать, что она критическая, пока, к счастью, нельзя, но и то, что положение довольно напряженное, более того – чреватое, отрицать не имеет смысла. Правда, в последние два-три дня число новых больных немного снизилось, но в процентном отношении к общему населению это все равно много. К тому же наблюдается повышенная смертность от заболевания ковидом. Провакцинированных чуть больше 1 млн 352 тысяч человек, что едва превышает десять процентов населения. То есть в целом показатели не самые утешительные. Но хуже все-таки то, что и по прошествии года многие наши соотечественники решительно не желают осознать очевидное - чрезвычайную опасность пандемии. Даже несмотря на то, что, наверное, не осталось людей, у кого не переболел бы родственник, сосед, сотрудник. И хорошо, если только переболел, а не покинул этот мир из-за коварной болезни, То есть говорить о мифе коронавируса уже даже не смешно. Однако очередей из желающих привиться не наблюдается. Тем не менее опрос, проведенный по просьбе haqqin.az профессиональным социологом, показал, что довольно большая часть населения хочет вакцинироваться. По данным исследования, таких 43 процента. И это не считая тех, кто уже привился. Но и категорически отвергающих вакцину немало – около 30 процентов. Остальные 27 процентов граждан пока решили подождать, мол, посмотрим, насколько это эффективно.