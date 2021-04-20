Сотрудники Бакинского транспортного агентства приняли участие в тренингах симуляционных программ VISSIM, VISUM и VISTRO. Это программное обеспечение считается одним из самых передовых и совершенных инструментов моделирования в мире, сообщает пресс-служба БТА.

Используя возможности этих программ, можно моделировать все виды мобильности, детально моделировать спрос и предложение транспорта, его поведение и транспортную политику.