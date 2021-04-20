Сотрудники БТА прошли тренинги на симуляторах фото
Сотрудники Бакинского транспортного агентства приняли участие в тренингах симуляционных программ VISSIM, VISUM и VISTRO. Это программное обеспечение считается одним из самых передовых и совершенных инструментов моделирования в мире, сообщает пресс-служба БТА.
Используя возможности этих программ, можно моделировать все виды мобильности, детально моделировать спрос и предложение транспорта, его поведение и транспортную политику.
Тренинги симуляционных программ, являющихся продуктом фирмы PTV Group, прошли с 1 по 20 апреля. На занятиях знания и навыки сотрудников были повышены в следующих направлениях: разработка макромасштабных симуляций транспортных стратегий и их решений; разработка микромасштабных симуляций, объединяющих в одной модели влияние участников дорожного движения, логистических услуг; интеллектуальная сеть и моделирование спроса; анализ прогнозируемых транспортных потоков; определение размеров уровней обслуживания железнодорожных узлов; оптимизация времени сигнала; транспорт-анализ воздействия; управление несколькими сценариями и подготовка всеобъемлющих отчетов.
Обучение еще больше повысит эффективность будущих проектов Агентства и качество выполняемой работы.