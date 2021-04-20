Пашинян и спецслужбы составляют «расстрельные списки»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал у директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна «собрать» всех активистов и организаторов акций протеста, сообщает Новости Армении.
Согласно информации издания, в СНБ составляют список.
СНБ также поручено задержать глав общин Сюника, потребовавших отставки Пашиняна. В большинстве своем они также члены партии Ваге Акопяна «Возрождающаяся Армения».
Как сообщалось ранее, начавшийся тайно визит Пашиняна в Сюник обернулся скандалом. Жители требовали его отставки, называли «предателем», «турком», «капитулянтом», выкрикивали личные оскорбления.