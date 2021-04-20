Отдел международной информации и политики 15:46

Как уже не раз сообщал haqqin.az, ситуация в Южно-Китайском море остается неспокойной. Все дело в том, что на дне этой части Тихого океана обнаружены колоссальные залежи нефти и газа, не говоря уже о ряде редких металлов. И тут же между Китаем, Тайванем, Японией, Вьетнамом, Филиппинами развернулась борьба за право обладания именно теми акваториями, где больше всего скрытых на морском дне полезных ископаемых. Основными претендентами на богатства Южно-Китайского моря являются, конечно, Китай, Тайвань и Япония. Причем мятежный, как считает Пекин, Тайвань поддерживают в его притязаниях США, Германия и опосредованно Евросоюз.

И вот новый поворот: президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов послать в район подводных залежей свои корабли, чтобы реализовать претензии страны на подводные ископаемые. Но какими бы не были залежи, пока неплохим источником дохода государств на побережье моря являются пролегающие здесь важные судоходные пути. И сейчас прежде всего именно они являются предметом притязаний Китая и нескольких государств региона. «Я не очень заинтересован в рыболовстве и вообще не считаю, что там так много рыбы, чтобы ввязываться в склоку. Но если мы начнем добычу, начнем добывать все, что находится в недрах моря, нашу нефть, то я вышлю туда наши суда, чтобы предъявить наши претензии», - заявил на днях филиппинский лидер Дутерте. Президент недоволен предыдущими соглашениями с соседями, считая что его страна может претендовать на большее. «Если там начнет что-то крутиться, то я скажу Китаю: разве это часть нашего соглашения? А если это не часть нашего соглашения, то я тоже там что-то буду крутить», - заявил он, добавив, однако, что хочет оставаться в дружбе с Пекином.