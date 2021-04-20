Кассир лянкяранского банка присвоил более полумиллиона манатов

Как сообщили haqqin.az в Лянкяранской районной прокуратуре, расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что Джафар Садыгзаде, используя свое служебное положение, присвоил из вверенной ему кассы в банке, где он работал, денежные средства в размере 563 тыс. манатов и 1300 долларов США, потратив их на личные нужды.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 179.4 (Присвоение с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса.

20 апреля 2021 года Джафар Садыгзаде был задержан в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.