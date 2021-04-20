Сирия лишилась прав и привилегий в ОЗХО

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрили резолюцию, которая ограничивает права и привилегии Сирии. Это произошло из-за обвинений в причастности сирийских властей к химическим атакам, пишет Reuters.

Дамаск лишился права участвовать в голосованиях на Конференции государств-участников и в исполнительном совете, избираться в его состав и проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии упомянутых структур.

В голосовании приняли участие 136 государств, резолюцию поддержали 87 из них. Еще 14 стран, в том числе Россия, высказались против документа. Резолюция была вынесена по инициативе Франции. Поводом послужило расследование химических атак в Сирии от 2020 года. В докладе по его итогам утверждается, что Дамаск несет ответственность за три инцидента с отравляющими веществами, которые произошли в марте 2017 года.

В 2011-м Сирию исключили из Лиги арабских государств до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылись большинство арабских посольств в Дамаске.