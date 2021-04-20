В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2197 человек).

В то же время 2480 пациентов (1946 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 305 933 случая заражения коронавирусом, из этого числа 269 965 человек благополучно прошли лечение, 4235 пациентов клиник скончались.

Лечение 31 733 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.