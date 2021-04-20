После того, как шесть английских клубов объявили о том, что покидают Суперлигу, о своем желании не участвовать в проекте официально заявили также испанский «Атлетико» и итальянские «Интер» и «Милан».

Таким образом, в Суперлиге остались только три команды – «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Туринский клуб также выступил с заявлением, в котором, хоть и не признал, что покидает проект, но отметил, что сейчас мало шансов для его реализации.

«Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены, - говорится в пресс-релизе «Ювентуса». - В этом контексте, хотя «Ювентус» по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических аспектах Суперлиги, мы считаем, что в настоящее время есть относительно малые шансы на то, что проект будет завершен в первоначально задуманной форме. «Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии».

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Затем из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».