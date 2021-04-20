Баку накрыло пылью
21 апреля сотрудники Национальной гидрометеорологической службы провели мониторинги в различных районах города Баку для контроля качества атмосферного воздуха, измерили содержание пыли в воздухе.
Согласно инофрмации, сотрудник службы Гюльнара Аббасова отметила, что в ходе мониторингов содержание пыли в воздухе превышало норму на территории парка Нариманова в 1.3 раза, на проспекте Гейдара Алиева в 1.1 раза, в районе станции метро «Короглу» в 1.4 раза, вблизи Нефтеперегонного завода в 1.1 раза, на проспекте 8 Ноября в 1.4 раза, в Хатаинском районе в 1.5 раза.