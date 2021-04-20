Silk Way West Airlines признана «Грузовой авиакомпанией 2020 года»

Тамилла Алиева, собкор

Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года», признав компанию лучшим грузовым авиаперевозчиком с международным грузооборотом до 25 тыс. тонн.  

В аэропорту состоялась пятая ежегодная церемония награждения, основа которой была заложена в 2016 году.

Аэропорт Инчхон, расположенный вблизи Сеула, является одним из самых крупных и загруженных в мире. В 2020 году он занял четвертое место в рейтинге 10 лучших аэропортов мира согласно Skytrax World Airport Awards.

Silk Way West Airlines начала полеты в аэропорт Инчхон в октябре 2014 года. С тех пор, благодаря пристальному вниманию к усовершенствованию операционных процессов, компания добилась высоких показателей по продажам в направлении этого крупного корейского узла.

«Этот успех – результат успешного сотрудничества с нашими партнерами по всему миру. Мы гордимся тем, что получили такую престижную награду от одного из крупнейших аэропортов мира», - сказал Кюнг-Хван Ким, генеральный менеджер Silk Way West Airlines в Корее и региональный менеджер по контролю пропускной способности.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 300 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 15 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 350 тыс. тонн. Признанная авиаконцерном Boeing как самая быстрорастущая авиакомпания по величине флота, географическому охвату и объему грузов, Silk Way West Airlines сегодня по всем этим критериям занимает третье место в Европе. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 50 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.