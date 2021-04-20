Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в Азербайджане Хильди Хамидом, сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса.

Говоря о дружеских отношениях между странами, Сахиба Гафарова особо подчеркнула крепость политических связей, добавив, что две страны с успехом сотрудничают в рамках Организации Объединённых Наций, Движении неприсоединения и других международных организаций. В то же время налицо эффективное взаимодействие и в гуманитарной области.

Парламенты обеих стран играют положительную роль в развитии двусторонних отношений - сотрудничество между парламентами успешно и в двусторонней, и в многосторонней плоскости. Как показатель этого в парламентах двух стран действуют группы дружбы.

Информируя гостя об одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне победе, Гафарова подчеркнула, что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации явилось также и исполнением соответствующих резолюций ООН.

Армения причинила удерживаемым ею на протяжении почти 30 лет азербайджанским районам большие разрушения. Имели место акты вандализма, были полностью разрушены города, дома, сёла, памятники истории, культуры и религии, включая мечети. Вопреки всем призывам Армения совершает очередное военное преступление и вновь грубо нарушает принципы международного гуманитарного права, отказываясь передать азербайджанской стороне карты минных полей.

Посол поблагодарил спикера за тёплый приём и заметил, что в рамках своей дипломатической миссии в Азербайджане приложит усилия к дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Индонезийский дипломат описал Азербайджан как страну, богатую как значительными природными ресурсами, так и выдающейся культурой. Выразив удовлетворение текущими двусторонними отношениями между нашими странами, Хамид указал на наличие широких возможностей по дальнейшему развитию взаимодействия в образовании, торговле, энергетике, туризме и иных сферах.

На встрече был проведён обмен мнениями и на другие темы, имеющие интерес для обеих сторон.