Россия выдворяет американских дипломатов
Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата, сообщается на сайте МИД РФ, пишет «Лента.ру».
Заместителю посла США Барту Горману вручили ноту ранее 21 апреля, для этого его вызвали в министерство. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. Согласно заявлению ведомства, дальнейшие шаги в ответ на санкции США последуют в ближайшее время.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.
В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщается, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.