Россия выдворяет американских дипломатов

Заместителю посла США Барту Горману вручили ноту ранее 21 апреля, для этого его вызвали в министерство. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. Согласно заявлению ведомства, дальнейшие шаги в ответ на санкции США последуют в ближайшее время.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также сообщается, что Кремль посоветовал послу США в Москве Джону Салливану поехать на родину для консультаций по текущим отношениям двух стран.