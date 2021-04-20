Ученые нашли устойчивый к антителам штамм коронавируса

В США выделили новый штамм коронавируса, который, вероятно, устойчив к антителам. Открытие сделали ученые Глобального исследовательского комплекса в сфере медицины при Техасском университете A&M, пишет Medical Xpress.

По словам ученых, эта мутация потенциально опасна для человечества, потому что сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам. При этом эксперименты в лабораториях показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами.

Специалисты назвали штамм «BV-1». Его нашли только у одного человека, у которого коронавирусная инфекция проявилась с легкими симптомами. Отмечается, что BV-1 генетически близок к британскому штамму коронавируса.