Посол Беларуси: увиденное на освобожденных территориях вызывает ужас

«Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков во время встречи в Организации ветеранов Азербайджана, передает Trend.

По словам посла, он совершил поездку на освобожденные территории Азербайджана, отметив, что увиденное там действительно вызывает ужас.

Подчеркнув, что сегодня между Азербайджаном и Беларусью существуют тесные дружеские отношения, посол Равков отметил, что развитие этих отношений в интересах обоих народов.