В Азербайджане ежедневно проводятся 20 тысяч тестов, и с первого дня пандемии протестировано свыше 2 миллионов 400 тысяч людей. Азербайджан импортировал различные вакцины для предотвращения эпидемии, что не смогла позволить себе большая часть стран мира. Таким образом, правительство взяло на себя весь груз тяжести и ответственности в борьбе с агрессивно наступающим злом.

Азербайджанское правительство противостоит страшной чуме XXI века, осуществляя все необходимые меры в борьбе с разрушительным во всем мире эпидемическим процессом. За короткий отрезок времени по инициативе президента И.Алиева построено 10 модульных больниц, созданы свыше 40 тысяч коек для инфицированных, учреждены 42 лаборатории для выявления вируса.

И в условия активной борьбы и противодействия главному вызову современному человечеству, вся общественность страны, все институты обязаны сплотиться и спасти страну от надвигающейся опасности.

Однако вопреки здравому смыслу и разуму, по поступившей информации в редакцию haqqin.az из официальных правоохранительных источников, некоторые врачи и административные сотрудники в больницах допускают злоупотребления в своей деятельности. По подтвержденной информации, в некоторых больницах сотрудники здравоохранения распродают пациентам лекарственные препараты, приобретенные правительством, а также допускают взяточничество при лечении инфицированных граждан, проходящих лечение в больницах и специальных учреждениях. Некоторые факты свидетельствуют о том, что административные сотрудники за мзду размещают в больницах нуждающихся в экстренной медицинской помощи граждан. Коррупция и взяточничество в этой сфере приняли такие масштабы, что усилившие за последние два года борьбу с коррупцией и негативными явлениями в госаппарате правоохранительные органы и спецслужбы взяли на вооружение поступающие от граждан настораживающую информацию и участившиеся жалобы.

По информации haqqin.az, ситуация находится под бдительным контролем правоохранительных органов. Надеемся, что и в этой сфере будет положен конец взяточничеству и негативным явлениям.