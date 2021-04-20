Эрдоган об успехах Турции и «преградах на ее пути»

«... Чем сильнее становится Турция, тем больше давления и преград на ее пути», - сказал турецкий президент, отметив, что Анкара за последние десятилетия не склонялась перед давлением и постоянно делала ставку на национальные интересы.

Турция не только продолжает борьбу с террористическими образованиями, но и противостоит внешнему давлению и попыткам манипуляций на финансовых рынках. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции.

Президент Турции привлек внимание к невыполненным обещаниям Евросоюза в адрес Анкары. «Обещания, данные Турции по вопросу вступления в ЕС, - очередной показатель лицемерия», - сказал Эрдоган.

Когда стало очевидно, что Анкара не будет идти на поводу у внешних сил, антитурецкие круги начали реализовывать сценарии развала и хаоса в Турции, отметил глава турецкого государства.

Эрдоган также подчеркнул, что в момент прихода к власти в 2002 году резервы Центробанка Турции составляли всего 27,5 млрд долларов, сегодня же этот показатель достиг 135 млрд долларов.

Турецкий лидер привлек внимание и к вызовам в экономической сфере: «Турция за последние два года столкнулась с беспрецедентным спросом на иностранную валюту. Вопреки этому стране удалось удовлетворить возросший спрос».

«За два года ЦБ Турции направил 30 млрд долларов на покрытие дефицита текущего счета. Отток иностранного капитала составил 31 млрд долларов. На сокращение долга реального сектора в иностранной валюте затрачено 50 млрд долларов. Граждане приобрели валюты и золота на 54 млрд долларов. Как видите, только эти четыре показателя совокупно дают цифру в 165 млрд долларов», – сообщил президент, подчеркнув, что Турция, вне всяких сомнений, достигнет заявленных целей на период до 2023 года.