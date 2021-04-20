Кортеж Пашиняна забросали яйцами

Ранее в среду Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в беспорядках во время акций протеста против его приезда в Сюникскую область республики.

Представитель Следственного комитета Армении доложил премьеру, что возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения, и совершенное с исключительным цинизмом".

В среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна. Между жителями Мегри и охраной премьера произошла драка. Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Кафан.