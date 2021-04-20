Мария Стадник в финале чемпионата Европы

Наша знаменитая спортсменка Мария Стадник (50 кг), которая уже гарантировала себе путевку на Олимпиаду в Токио, сегодня пробилась в финал.

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве завершатся соревнования по вольной борьбе и начался женский турнир.

В четвертьфинале она легко победила россиянку Екатерину Полещук – 11:0. В полуфинале Марии противостояла украинка Оксана Ливач, которую представительница Азербайджана победила со счетом 10:4. В завтрашнем финале Стадник поборется с болгаркой Мигленой Селишкой.

Элис Манолова (68 кг) после победы в 1/8 финала над шведкой Тиндрой Сьеэберг (10:2) уступила турчанке Несрин Баш – 3:7.

Сабира Алиева (76 кг) проиграла в четвертьфинале Эпп Маеэ из Эстонии – 0:10.

Напомним, что в женской борьбе, кроме Стадник, пока никто из азербайджанских спортсменок не завоевал олимпийскую лицензию. Последний шанс сделать это для всех наших борцов будет представлен с 6 по 9 мая, когда в Софии пройдет Мировой квалификационный турнир.

Тем временем, у вольников сегодня разыгрываются последние пять комплектов наград. Азербайджан поборется за бронзу в весовых категориях до 61 и 92 кг.

Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) в схватке за медаль будет соперничать с грузином Бекой Ломтадзе. В 1/8 финала Гварзатилов легко одолел представителя Германии Виктора Лайзена – 10:0. В четвертьфинале он уступил украинцу Андрею Джелепу (9:12) и отправился в утешительную сетку, где победил Владимира Егорова (6:2) из Северной Македонии.

Осман Нурмагомедов (92 кг) встретится в бронзовом поединке с Андреем Власовым из Украины. Осман начал турнир с победы над немцем Робином Фердинандем (10:4), затем победил представителя Болгарии Ахмеда Магамаева (7:2), но в полуфинале уступил Магомеду Курбанову из России – 3:6.

Ашраф Аширов (74 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (86 кг) остались без наград.

Напомним, что вчера сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала одно серебро и две бронзы. Серебряная награда у Турана Байрамова (70 кг), бронзу взяли Али Рагимзаде (65 кг) и Афган Хашалов (57 кг).